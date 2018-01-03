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Геймеры перечислили игры с самой ужасной графикой

Вчера, 17:48

Форумчане ResetEra составили и опубликовали рейтинг игр с самой ужасной графикой. Также фанаты дискутируют на тему, как на самом деле должны выглядеть игры.

Компьютерные игроки вспоминают прошлые игры, у которых самая ужасная графика. В перечень попала "игрушка" под названием Virtual Hydlide. Она увидела свет 28 апреля 1995 года и была в доступе на платформе Sega Saturn. Также были жалобы в сторону Executioners. Игра была выпущена в 1992 году и имела платформу DOS.

Кроме этого, есть и новинки, также не особо хорошо принятые геймерами. Это игра Life Of Black Tiger. Столь же неприемлимой показалась и графика Vroom In The Night Sky, которая является эксклюзивом Nintendo Switch. Некоторым игрокам режет глаза боевик Drawn To Death.


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