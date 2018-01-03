Need For Speed Payback получит Online Free Roam

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Создатели Need For Speed Payback анонсировали выход Online Free Roam. Новинка позволит игрокам ездить на выезды с друзьями и другими игроками. Реализовать задумку удалось студиям Electronic Arts и Ghosts Games.

Разработчики студий Electronic Arts и Ghosts Games заявили о выходе новинки Online Free Roam. Суть обновления состоит в возможности путешествовать трасами и городками Need For Speed, но в компании других игроков или же своих друзей.

Такое обновление давно хотели почитатели гонок, однако порадовать своих фанатов идейные создатели игры смогли только в этом году. В социальной сети Twitter разработчики уведомили игроков о новейшем режиме - Online Free Roam.