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Need For Speed Payback получит Online Free Roam

Сегодня, 10:48

Создатели Need For Speed Payback анонсировали выход Online Free Roam. Новинка позволит игрокам ездить на выезды с друзьями и другими игроками. Реализовать задумку удалось студиям Electronic Arts и Ghosts Games.

Разработчики студий Electronic Arts и Ghosts Games заявили о выходе новинки Online Free Roam. Суть обновления состоит в возможности путешествовать трасами и городками Need For Speed, но в компании других игроков или же своих друзей.

Такое обновление давно хотели почитатели гонок, однако порадовать своих фанатов идейные создатели игры смогли только в этом году. В социальной сети Twitter разработчики уведомили игроков о новейшем режиме - Online Free Roam.


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