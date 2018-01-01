В Overwatch появилась карта «Каир» от игрока Льоренте

Вчера, 19:40

В онлайн-игре Overwatch появилась новая карта «Каир». Ее создал блогер и ютубер Джошуа Льоренте. Юзер заявил, что карты по теме «Египет» ему мало.

Стало известно, что в онлайн-игре Overwatch появилась новая карта. Ее создали не разработчики или редактора, а игрок. Совершить такой шаг автора карты Джошуа Льоренте заставили собственные предубеждения. Игрок убежден, что карты «Египет» ему было мало. Чтобы увеличить количество карт и разнообразить игровой процесс, ютубер создал свою разработку.

Согласно отзывам других игроков, у карты довольно простой дизайн, однако имеется огромное количество игровых площадок. Интересным стал переход от крупных локаций к уголкам поменьше и туннелям. Такие новации уже позитивно отметили любители резкого нападения и отступления.