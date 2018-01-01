VistaNews.ru


В Overwatch появилась карта «Каир» от игрока Льоренте

Вчера, 19:40

В онлайн-игре Overwatch появилась новая карта «Каир». Ее создал блогер и ютубер Джошуа Льоренте. Юзер заявил, что карты по теме «Египет» ему мало.

Стало известно, что в онлайн-игре Overwatch появилась новая карта. Ее создали не разработчики или редактора, а игрок. Совершить такой шаг автора карты Джошуа Льоренте заставили собственные предубеждения. Игрок убежден, что карты «Египет» ему было мало. Чтобы увеличить количество карт и разнообразить игровой процесс, ютубер создал свою разработку.

Согласно отзывам других игроков, у карты довольно простой дизайн, однако имеется огромное количество игровых площадок. Интересным стал переход от крупных локаций к уголкам поменьше и туннелям. Такие новации уже позитивно отметили любители резкого нападения и отступления.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.