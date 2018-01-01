В сети разместили 5-минутный ролик прохождения новинки-игры Fe

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На пресс-конференции Electronic Arts на E3 2017 была представлена новая игра под названием Fe, впечатлившая всех визуальными разработками и своей атмосферой. Данную игру разработала шведская студия Zoink, для которой данная игра стала одной из первых в рамках проекта серии EA Originals.

Короткий, пятиминутный отрывок прохождения игры с комментариями от создателей был опубликован на портале IGN. Разработчики игры намерены показать захватывающую историю без слов. Одним из главных персонажей выступает лес, в котором разворачиваются все действия. При прохождении игры он будет увеличиваться, так как все новые области будут становиться доступными.

Хьюго Билл, один из творческих директоров игры, показал ряд вещей, которые геймеры могут использовать для исследования и получения доступа к другим областям лесного мира, одним из которых является пение - при его использовании вы сможете создать связь с различными обитателями этих земель. В данном видеоролике Хьюго Билл соединился с птицей, которая указала ему местонахождение взрывчатого вещества, при взрыве высвобождающего огромное существо от привязи. После этого главный герой взбирается по исполинскому оленю с целью пообщаться с ним для разблокировки доступа к новой возможности, которая пригодится в процессе дальнейшего исследования неизвестного мира.

Игра выйдет в начале 2018 года, и будет доступна на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Switch.