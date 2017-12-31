В Сети появился новый трейлер Iron Harvest

Сегодня, 14:30

В Сети появился новый трейлер игры Iron Harvest. Соответствующая видеозапись уже доступна для просмотра на Youtube.

Компания-разработчик KING Art Games выпустила новый трейлер, посвящённый Iron Harvest. На этот раз ролик посвящён уничтожению и разрушениям окружающей среды. Новая игровая система позволит как ломать все сооружения, так и создавать новые строения. Вдобавок, в Iron Harvest появятся новые типы оружия и брони. Игровой интерфейс также немного изменили. В сообщении компании указано, что весной 2018 года в игре станет доступен мультиплеерный режим.

Напомним, что действие будущей игры будет посвящено выдуманной вселенной, когда военная техника и машины будут использоваться в качестве помощников в повседневной жизни. Официальный релиз игры для PC, PS4 и Xbox One появится в 2019 году.