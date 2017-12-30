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В PUBG забанили уже более 1,5 млн пользователей

Вчера, 21:26

В самом популярном современном онлайн-шутере PUBG забанили уже более 1,5 миллиона пользователей. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте античитовой системы BattlEye.

В сообщении указано, что всего месяц назад количество заблокированных пользователей было на отметке в 700 тысяч. Соответственно, всего за 30-40 дней показатель увеличился вдвое. При этом отмечается, что большая часть забаненных игроков находятся в Китае.

Напомним, что систему BattlEye запустили не так давно, в марте текущего года. Совсем недавно вышел новый патч под номером 1.0. Как сообщает компания-разработчик PUBG, по всему миру любители игр купили 30 миллионов копий. На текущий момент игра стоит 400 рублей.


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