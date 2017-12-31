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Marvel позволит пользователям создавать собственные комиксы

Сегодня, 07:30

Разработчики из студии Marvel сделали почитателям своей продукции приятный предновогодний сюрприз. Скоро будет запущена онлайн-площадка Create Your Own, на которой творчески настроенные пользователи смогут создавать собственные комиксы.

Предполагается открытие широких горизонтов для использования своих талантов и полета фантазии. Любители смогут проявлять себя, как настоящие профессионалы. Разрабатывать фабулу комиксов, сюжетные линии и неожиданные ходы. Кроме того, площадка позволяет создавать своих собственных персонажей и наделять их любыми, самыми фантастическими качествами.

Конечно, будут существовать ограничения, во-первых, связанные с авторскими правами Marvel, что не допускает продажу и даже передачу произведений в третьи руки. Во-вторых, цензурные запреты. Нельзя наделять персонажей качествами, которые пропагандируют употребление алкоголя, наркотиков. Также запрещена ксенофобия и расизм. Применение оружия и смерть тоже находятся под запретом. Исключена ненормативная лексика и «сенсационные заявления».


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