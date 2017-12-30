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Эксперты назвали ТОП-3 игр от независимых студий

Вчера, 16:53

Интернет-ресурс IndieDB составила свой ТОП-3 игр, которые выпустили независимые студии. Голосование проходило на протяжении нескольких недель.

Главным проектом текущего года пользователи выбрали Foxhole. Видеоигра разработана под Windows на движке Unreal. Из себя она представляет военную RTS. На второе место поставили нашумевшую в этом году Cuphead. Игра разработана в стиле мультипликационных фильм 30-х годов. Игру сделали в студии MDHR, из себя она представляет платформер в жанре run and gun. Эта «чашка» в сентябре текущего года просто взорвала геймеров в Steam, а также получила множество положительных отзывов от критиков. ТОП-3 закрывает Day of Infamy – FPS от компании New World Interractive. В неё можно поиграть на платформах Windows и Linux.

Ранее портал сообщал, что ССР Games готовит фанатам новую весьма амбициозную MMORPG.


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