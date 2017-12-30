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ССР Games готовит фанатам очень амбициозную MMORPG

Вчера, 16:41

CCP Games готовит фанатам очень амбициозную игру в жанре MMORPG. Компания уже ищёт первоклассных разработчиков для работы над ней.

На официальном интернет-ресурсе компании появилось объявление о поиске новых сотрудников для разработки новой и весьма амбициозной ролевой игры. Известно, что в последнее время CCP Games терпит весьма продолжительную серию неудач. Сначала EVE Online, затем провальная Sparc. После чёрной полосы в компании даже приняли решение об увольнении более сотни сотрудников и набрать новых. Сейчас политика разработчика нацелена исключительно на игры, адаптированные под PC и мобильные устройства. В новой вакансии также написано, что человек должен иметь опыт в создании качественного игрового контента, который связан с движком Unreal Engine 4.

Пока что неизвестно, сможет ли компания-разработчик дотянуть до игр от Blizzard. Аналитики своих прогнозов пока не делают.


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