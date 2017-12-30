В игру Survarium добавили праздничную битву сосульками и снежками

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В игру Survarium добавили праздничную битву со снежками и с сосульками. Об обновлении объявила студия-разработчик Vostok Games. Также известно о новой предновогодней акции, которой могут воспользоваться все игроки.

В многопользовательском шутере Survarium с момента выхода обновления 0.51 значительно стала лучше оружейная модульная система. Сейчас считаются отдельными предметами, кроме этого, большую их часть можно установить сразу на несколько видов оружия. Был изменён и способ, которым можно их получить.

Раньше оружейные модули возможно было открыть после того, как игрок совершить заданное число убийств. Теперь же таким образом откроются ячейки для самих модулей, а их можно получить PvP. Разработчики также хотят в следующих обновлениях за кооперативную игру награждать ими игроков.

В преддверии праздников разработчики добавили и новый режим на карте ТЦ «Оливье». Во время игры пользователи могут заработать снежинку, звёздочку и ёлочку. Их можно поменять на оружие. В этом режиме игроки будут проводить битвы не только с обычным оружием, но и с сосульками, и со снежками.

В текущем обновлении также улучшили поведение ботов и доработали систему для слабых компьютеров.