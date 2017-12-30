Honor of Kings стала самой прибыльной мобильной игрой Китая‍

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Аналитики компании Newzoo назвали Honor of Kings от Tencent самой прибыльной игрой в Китае. Она является самой востребованной среди пользователей оперативных систем iOS и Android.

Специалисты Newzoo составили рейтинг на основе данных по скачиваниям из интернет-магазинов. Самым популярным сервисом в Китае в данный момент является Tencent, в то время как в России пользователи отдают предпочтение Google Play. Honor of Kings от Tencent оказалась самой популярной игрой среди жителей Китая, лидерство она удерживается уже в течение второго месяца.

На втором месте по количеству скачиваний и числу положительных отзывов оказалась игра Fantasy Westward Journey, третье место завоевала Ghost Story. Honor of Kings от Tencent удалось опередить не менее популярную игру Onmyoji RPG от Netease, которая в прошлом месяце завоевала первенство среди пользователей ОС Android.