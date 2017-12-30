VistaNews.ru


Honor of Kings стала самой прибыльной мобильной игрой Китая‍

Сегодня, 01:24

Аналитики компании Newzoo назвали Honor of Kings от Tencent самой прибыльной игрой в Китае. Она является самой востребованной среди пользователей оперативных систем iOS и Android.

Специалисты Newzoo составили рейтинг на основе данных по скачиваниям из интернет-магазинов. Самым популярным сервисом в Китае в данный момент является Tencent, в то время как в России пользователи отдают предпочтение Google Play. Honor of Kings от Tencent оказалась самой популярной игрой среди жителей Китая, лидерство она удерживается уже в течение второго месяца.

На втором месте по количеству скачиваний и числу положительных отзывов оказалась игра Fantasy Westward Journey, третье место завоевала Ghost Story. Honor of Kings от Tencent удалось опередить не менее популярную игру Onmyoji RPG от Netease, которая в прошлом месяце завоевала первенство среди пользователей ОС Android.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.