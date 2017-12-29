Diablo 3 вернет игроков в забытое подземелье

Вчера, 23:45

Группа сценаристов и разработчиков студии Blizzard решила порадовать наиболее стойких приверженцев Diablo третьим эпизодом экзистенциальных событий под названием «Падение Тристрама». В этом варианте геймеры увидят подземелье, которое уже посещали 20 лет назад.

Итак, в обновленном сюжете, где силы тьмы в очередной раз натолкнутся на противостояние разума, в действие вмешается группировка таинственных и неуловимых адептов деструктивной секты, которые создадут реальную угрозу Санктуарию. Теперь перед геймерами стоит задача уничтожить препятствия.

Главной «фишкой» третьей части станут классические лабиринты подземелья, чьи коридоры неминуемо ведут к Владыке ужаса, который со временем приобрел несколько качеств, неприятных для игроков. Впрочем, судя по анонсам, все довольно мило. В меру жутко, в меру таинственно. Подземелье - лишь бонус верным фанатам Diablo.