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Специалисты назвали самую техническую игру 2017 года

Сегодня, 11:58

Эксперты технического подразделения Digital Foundry интернет-издания Eurogamer представили рейтинг самый технически сложных игр уходящего года. Рейтинг включает 7 игр.

Первое место по рейтингу занимает PlayStation 4 – Horizon: Zero Dawn. К концу года игра сумела еще более укрепить лидерскую позицию, которую заняла благодаря использованию нового движка Decima. Данный игровой движок используется и в популярной игре автора Хидео Кодзимы Death Stranding.

Assassin's Creed: Origins заняла 2 место рейтинга, 3-место досталось The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Список продолжают Claybook для компьютеров, Gravity Rush 2 для PlayStation 4, игры The Surge и Nex Machina.


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