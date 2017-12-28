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Обновленный CS:GO включает стиль PlayerUnknown’s Battlegrounds

Вчера, 20:54

Стало известно, что разработчики игры CS:GO добавили новый стиль PlayerUnknown's Battlegrounds. Так, игроманы смогут опробовать новинку совсем скоро.

 Журналистам стало известно из интернет обзоров новинок на игровом периметре новинок, что разработчикам CS:GO удалось добавить в игру режим игры в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds. К такому шагу специалисты шли упорно преодолевая неполадки системы и удачные проекты своих конкурентов. Теперь, согласно данным игроманы будут иметь возможность испытать новый режим совсем скоро. Согласно данным, Valve собирается добавить в официальный режим в стиле PUBG. Который даст возможность стать ближе к королевской игре. Моддер Kinsi выпустил модификацию Go 4 The Kill, которая добавляет в CS:GO оригинальную карту в популярном ныне жанре Battle Royale.


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