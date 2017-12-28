Sony намерена вскорости закрыть серверы Gran Turismo 6

Вчера, 20:07

Как сообщают представители Sony, компания намерена в скором времени закрыть серверы Gran Turismo 6. Таким образом, данной корпорацией прекращается поддержка ещё одной игры, которую, главным образом, используют на PS-3.

Полный отказ от данного мультиплейера, согласно анонсу, произойдёт в 2018 году 28 марта. Помимо того, представители компании сообщили, что уже 31 января будущего года она прекратит распространять ныне доступный к загрузке контент для автомобильного симулятора.

В апреле для пользователей станет недоступным коллективное участие в режимах по быстрой гонке, сезонным мероприятиям, а также по онлайн-лобби.

Любители данной игры смогут продолжать пользоваться лишь офлайн-гонками. Те, кто разработал Gran Turismo 6, посоветовали её пользователям произвести действия по восстановлению внутриигровых покупок и сохранению всего контента до установленного срока.

Игра Gran Turismo 6 стала доступна геймерам, начиная с 6 декабря 2013. Она стала эксклюзивом для PS-3. Наличие гоночного симулятора стало тогда для этой консоли, выпускаемой Sony, одним из главных проектов.