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Nintendo Switch получит поддержку картриджей на 64 Гб. Они должны выйти на рынок до конца 2019 года. Информацию предоставило издание The Wall Street Journal.

Известно, что на текущий момент игровые консоли имеют лишь поддержку картриджей, объём памяти которых составляет 32 Гб. Компания-производитель решила удвоить это значение до 64 Гб. Скорее всего, на такую меру Nintendo идёт в связи с тем, что у прямых конкурентов из Sony и Microsoft уже есть диски и игры, которые «весят» более 40 Гб. Также, вышеуказанные приставки могут читать информацию с Blu-Ray дисков, на которых помещается 50 Гб. Эксперты отмечают, что такое решение для Nintendo не является приоритетным, ведь даже самые популярные современные игры для данной консоли едва ли дотягивают до 20 Гб. Та же Legend of Zelda весит всего 16 Гб. Известно, что несмотря на то, что абсолютно на все современные приставки можно скачать игры из интернета, огромное количество пользователей до сих пор предпочитают покупать лицензионные версии на дисках.

По предварительной информации, картриджи на 64 Гб появятся до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что специалисты из Nintendo удалили с серверов игру, которая считалась «секретной».