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Специалисты Nintendo удалили секретную игру из своего меню Switch

Вчера, 21:29

Специалисты, работающие в компании Nintendo, занимающейся производством развлечений для геймеров, удалили из своего меню Switch игру, которую многие сочли секретной. Сообщение об этом сделано одним из известных хакеров.

Ранее он обнаружил, что среди электронных развлечений, доступных для его консоли, появилась игра из категории «ретро». Затем она неожиданно пропала.

Это касалось классического симулятора игры в гольф. После очередного обновления консолей, которые произвела японская компания, данная игра стала недоступной.

Как сообщается представителями Nintendo, в меню Switch «старая» игра в гольф стала недоступной после того, как появилась четвёртая версия по прошивке.

Ранее данный «гейм» был доступен лишь, если на консолях была установлена дата 11 июля. В этот день умер Сатор Иваты, ранее возглавлявший Nintendo.

Запуск очередного обновления для Switch вышел 18 декабря. С этого момента, как отметил хакер, пользование «секретной» игрой стало для него недоступным. Консоль постоянно выдаёт сообщение о наличии ошибки.


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