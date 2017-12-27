Система PSN перепутала наплыв игроков с кибератакой

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На протяжении последних нескольких дней обладатели GT Sport активно жалуются на невозможность подключения к игровым серверам. Как оказалось, система PSN приняла резкий наплыв геймеров за кибератаку, дав сбой.

23 декабря программист Кадзунори Ямаути, являющийся разработчиком игры GT Sport сообщил в своем Twitter-аккаунте о неисправностях в работе своего продукта. До сегодняшнего дня характер неполадок оставался неясен, однако теперь специалистам известна причина неудобств. Как оказалось, система PSN, разрешающая игрокам подключаться к серверам GT Sport, дала серьезный сбой. Неполадки произошли из-за резкого приплыва новых геймеров, который техника расценила как масштабную кибератаку.

В настоящее время все неудобства в GT Sport практически полностью исправлены. Кадзунори Ямаути извинился за возникшие неполадки.