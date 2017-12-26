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Онлайн-сервис Nintendo Switch Online станет платным в 2018 году

Сегодня, 13:08

На официальном сайте Nintendo появилась информация для геймеров, которые пользуются сервисом Switch Online. Сообщается, что с будущего года игры станут платными.

Стало известно, что в 2018 году доступ для входа в Switch Online станет платным. Если ранее пользователи могли бесплатно играть в онлайн-игры, то с января будущего года такой возможности больше не будет. Доступ к Switch Online на целый 2018 год будет стоит 19,99 Евро. Также можно купить доступ лишь на месяц или продлить его на три месяца.

Разработчики сообщают, что теперь у геймеров появятся много дополнительных возможностей. Пользователи смогут играть в режиме онлайн в классические игры, к примеру, в Super Mario Bros. 3, Balloon Fight или Dr. Mario.


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