Хабаровские аборигены создадут настольную игру про Дальний Восток

Сегодня, 10:10

Молодые люди, представляющие коренные народы Хабаровского края, получили президентский гранд, сумма которого больше 400 тысяч рублей. Эти средства они решили потратить на создание новой настольной игры, которая поможет в изучении истории Дальнего Востока и культур его коренных народов.

Выигравшая грант организация имеет название «Феникс Амура». Её президентом является Виктор Шиляев. Он рассказал, что настольная игра может привлечь внимание детей и молодёжи, а также подтолкнуть их к изучению культур народов Дальнего Востока. Помогать «Фениксу Амура» будет студия создания настольных игр «Тигриный угол». Изначально сделают 100 экземпляров и отдадут их в школы. Наработка материалов займёт около двух – трёх месяцев.

Минвостокразвития РФ сообщает, что новая игра будет называться «Серебряное копьё». Разрабатывать её будут Андрей Бережнов и Алексей Терещенко. Этот продукт может стать не только развлечением, но и даже учебным пособием.

Бережнов уточняет, что в игре реализуют мифологию коренных народов. К примеру, в Охотское море поместят главного бога нивхов, а Амур представят как мировую реку, соединяющую пять миров.