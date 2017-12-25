Автор Uncharted «забраковал» систему сохранений

Вчера, 19:18

Стало известно, что Маргенау «забраковал» систему сохранений Uncharted. Дело в том, что процесс сбережения данных утрудняет необходимость онлайн-составляющей.

Сотрудник студии Naughty Dog Курт Маргенау раскритиковал студию Polyphony Digital из-за недоскональной системы сбережения достижений игры. Симулятор GT Sport, по мнению Маргенау имеет ряд минусов, которые можно обобщить: отсутствие продвижения по карьерной лестнице без интернет соединения, неполноценный режим онлайн игры, небольшое количество трек-дорог. Среди преимуществ критик назвал: запоминающуюся графику, отличные (почти реальные) ощущения при гонках, огромное число деталей. Официального ответа на критику Маргенау пока нет от студии Polyphony Digital.