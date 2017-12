Сегодня, 11:41

Японская компания Sony решила сделать подарок для владельцев PS Plus. В начале года станут бесплатными сразу два хита игровой сферы.

В новостной сети Reddit появилась информация о том, что в начале года компания Sony сделает подарок для владельцев PS Plus в виде двух бесплатных игр - Deus Ex: Mankind Divided и первого сезона Batman: the Telltale Series. Также бесплатной останется и That’s You, которая доступна подписчикам уже сегодня. В течение года компания уже не раз радовала своих фанатов сюрпризами в виде бесплатных подборок игр.

Информация о подарках еще не подтверждена, но известно много случаев, когда Sony распространяла подобную весть посредством социальных сетей. Компания раскроет правду в ближайшее время.