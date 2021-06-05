ИИ, создающий яркие заголовки новостей, выпустили разработчики из Владивостока

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Уникальный создатель заголовков Turbocheck спасёт сайт от бана.

Фото: Владивостокские программисты избавили авторитетные СМИ от обмана. Источник: Виста

Авторитетные СМИ нередко используют кликбейтные уловки, чтобы повысить посещаемость сайта. Владивостокские разработчики создали функцию, которая приведёт заглавие в «чувства».

Искажённая в заголовке информация, которая не соответствует смыслу текста приводит новостные сайты к блокировке поисковыми и рекламными системами. Над этим вопросом упорно работала команда из Дальнего Востока, которая создала фичу уникальный создатель заголовков. Суть функции заключается в генерации заглавия согласно смысловому содержанию и помощи журналистам с творческим оформлением. Специально обученный искусственный интеллект на базе знаний Илона Маска анализирует данные и выдает готовый результат за несколько секунд.

Работа над проектом Turbocheck заняла в комплексе два года, из которых пол года программисты и лингвисты собирали материалы влиятельных СМИ и отслеживали закономерности. На базе полученных материалов создали алгоритм, по которому обучали ИИ. Это первый сервис, который работает со сложным русским языком и не имеет отечественных аналогов. Попытки воссоздать модель Илона Маска были у «Яндекс.Маркета», «Вконтакте» и других крупных компаний. Но, в отличие от Turbocheck, результаты были лишены логических цепочек и полны противоречий.

На примере ведущих СМИ Lenta.ru и Дни.ру разработчики продемонстрировали, как избавить материалы обмана. С помощью одной кнопки система подобрала должный заголовок, указала на его привлекательность и оценила потенциальную дочитываемость текста.

Материал «Ленты». Вместо заглавия «Пугачева заткнула за пояс выскочку Барановскую» Turbocheck предложил другой вариант: «Названы самые влиятельные творческие личности России». Изначальный вариант формирует у читателя обманчивые ожидания, ведь Примадонна умышленно не соперничала с экс-женой Аршавина. Более того, Алла Борисовна никогда не ссорилась с Юлией, поэтому слово «выскочка» автор текста добавил для усиления яркости заголовка.

Фото: Результаты после «волшебной» кнопки и до неё. Источник: turbocheck.ru

«Дни.ру». Система показала, что материал об Алине Кабаевой содержит 82% кликбейта и нарушает правила Google. Такой показатель равнозначен фейк-ньюс и обманывает ожидания читателя.

Фото: Кликбейтный заголовок «Дни.ру» - сверху, заголовок Turbockeck - снизу. Источник: turbocheck.ru

Новая разработка поможет СМИ и свободным журналистам зарабатывать больше и не опасаться за свои ресурсы. Ранее журналисты уже протестировали статью журнала Стархит.