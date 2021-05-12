Российские разработчики научили ИИ определять успешность заголовка лучше человека

12-05-2021, 16:01

Программисты из России первыми в мире создали искусственный интеллект на русском языке, который за пару секунд даёт оценку привлекательности любого заголовка. Сервис помогает заранее узнать, сколько процентов пользователей кликнут на заглавие. Проверить заголовок с помощью ИИ Турбочека может каждый. Сервис доступен по всему миру.

Источник: вебджем.рф

Разработчики рассказали, для чего полезна проверка привлекательности:

«Искусственный интеллект Турбочека может предсказать, как аудитория отреагирует на те или иные слова, фразы, обороты. Уникальная проверка ответит на самые важные вопросы к заголовку».

Сервис проверяет заголовок на стилистическую привлекательность. ИИ помогает определить ещё до публикации, сколько потенциальных читателей кликнут на заголовок, когда увидят его в новостной ленте или на сайте. Стоит отметить, что размер заголовка на привлекательность не влияет.

Создатели Турбочека рассказала, кому будет полезна проверка. Максимальную пользу получат журналисты, копирайтеры, маркетологи, рекламщики, блогеры и т. д. Также в блоге сервиса размещены примеры заголовков, которые наглядно покажут пользу ИИ для работы с текстом.