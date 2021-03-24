Пыль в глаза вместо 4К: Новая Nintendo Switch получит DLSS от Nvidia

24-03-2021, 12:56

Эксперты портала Bloomberg сообщили, что портативная консоль Nintendo Switch после долгожданного обновления получит процессор Nvidia Tegra. Этот "камень" ставится в различные планшеты, но для японской приставки его обещают подкрепить технологией DLSS.

Разработчики обещали, что при подключении Nintendo Switch к телевизору игроки получат настоящее 4K разрешение. Чип Nvidia Tegra физически не потянет такой показатель, но решение было найдено.

DLSS позволяет искусственно увеличивать разрешение выводимой картинки. Нейросети рендерят дополнительные пиксели, но на деле исходное разрешение остаётся низким. Выходит такая себе визуальная подтяжка, не выдерживающая критики с технической стороны. Да и игрокам японцы обещали настоящее Ultra HD.

Да, картинка на экране будет куда чётче, чем на текущем Nintendo Switch, но назвать её настоящим 4K не выйдет. Подвох ждёт и в плане игр - только новые проекты смогут использовать DLSS на грядущей консоли. Старые игры будут выводиться в прежнем разрешении. Релиз устройства состоится в конце 2021 года. Вероятнее всего, в канун новогодних праздников.

Ожидается, что стоимость Nintendo Switch нового поколения составит 400 долларов. При этом приставка существенно уступает в плане характеристик PlayStation5 и Xbox Series X. Но так было всегда и это не помешает популярности консоли - доля Nintendo Switch на рынке сегодня равна 24%. Главный козырь останется - пользователи смогут играть в "большие" игры портативно в любом месте, без привязки к телевизору.