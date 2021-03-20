S.T.A.L.K.E.R. 2 снова станет "ждалкером": Microsoft не хотят показывать живой геймплей украинской игры

20-03-2021, 13:35

26 марта компания Microsoft проведёт онлайн-трансляцию, посвящённую независимым игровым студиям и их наработкам. Н Xbox Wire покажу порядка сотни инди-проектов, а также был обещан большой материал по S.T.A.L.K.E.R. 2. Русскоязычные игроки были разочарованы, когда узнали, что геймплей, а соответственно и рабочую игру, им не покажут.

Представители GSC, ответственные за S.T.A.L.K.E.R. 2, спешно написали о том, что зрителям конференции покажут закулисные видео о разработке, а также некоторые концепты и наработки. Разработчики божатся, что в 2021 году фанатам точно покажут убедительные материалы по долгожданной игре.

Но загвоздка кроется в том, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 2021 год. Если у разработчиков до сих пор на руках нет рабочего прототипа или бета-версии, то это намекает на печальный вывод. Игра далека от релиза, ждать её в 2021 точно не стоит.

Но нельзя не учитывать и тот факт, что первая часть шутера в Чернобыле откладывалась множество раз из-за материальных проблем студии и конфликтов с издателями. Григорович из GSC гнул свою линию и не хотел упрощать некоторые аспекты игры, а издатели стремились сделать проект доступным для понимания большей части аудитории.

Но S.T.A.L.K.E.R. 2 фактически разрабатывается под крылом Microsoft и станет эксклюзивом Windows 10 и Xbox Series. Под руководством Фила Спенсера и Билла Гейтса украинцы явно не стеснены финансовыми рамками. Да и сами "зелёные" вряд ли станут срывать сроки такого громкого проекта.