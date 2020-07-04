iPhone 12 получит обновлённые качественные объективы

Вчера, 09:45

Начало продаж гаджетов компания Apple перенесла на ноябрь 2020 года.

фото: forbesimg

iPhone 12 появится на прилавках стоит ожиать не ранее ноября 2020 года. Аналитик Tianfeng International сообщил, новая версия смартфона получит качественные объективы. Поставщик — компания Daliguang (КНР).

Новый iPhone 12 получит объективы, в основе которых восемь пластиковых линз. Здесь явное противоречие с планами производства, которые заявила Daliguang. В 2020 году компания предполагает выпустить миллион таких объективов. Согласно планам Apple, «яблочный» гигант собирается отгрузить несколько десятков миллионов гаджетов из линейки iPhone 12.

Аналитик подтвердил правдивость информации о переносе срока продаж нового смартфона на два месяца. Поставку объективов производитель перенёс на октябрь, следовательно, iPhone 12 поступит в продажи не ранее ноября. Это связано с пандемией, когда на заводах не хватало рабочей силы. Сейчас ситуация восстанавливается. Стоит упомянуть информацию аналитика TF International Securites, который сообщил, iPhone 12 получит высококачественные линзы от Largan. То есть, иной производитель. Largan — производственный партнёр Apple.

В любом случае, iPhone 12 движется к появлению на прилавках. Правда, достоверная информация о его возможностях отсутствует.