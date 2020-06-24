Как исправить проблему с соединением в Fortnite?

24-06-2020, 16:37

У каждого заядлого геймера случались проблемы с запуском игры, например, выбивало ошибку в Fortnite. Вот ты только собрал всех друзей, уже настроился на победу, а тут тебе выдает «Произошла ошибка. Сетевое соединение разорвано». И что с этим делать? Как исправить?

Такая ошибка в Fortnite довольно распространена, так как чаще всего она возникает при слишком большой нагрузке на сервер или некачественном Интернет-соединении. В первом случае такое бывает после "падения"сервера или при запуске новых серверов, как было с Valorant, когда огромный поток пользователей пытается подключится одновременно. Во втором случае могут быть проблемы у вашего провайдера, которые связаны с низкой скоростью или проблемы в самой игре, например, ее обновление. Проверить качество соединения можно с помощью speedtest, который не только анализирует скорость соединения, но и поможет исправить неполадки. Жмем на кнопку "Начать проверку" и наблюдаем за процессом.

В результате на экране появится 3 показателя:

Скорость скачивания - самый важный параметр для игр, так как он указывает на скорость перемещения информации из сети на ваше устройство. Скорость загрузки - менее важный показатель при возникновении ошибки в Fortnite, но бывают и исключения, отображает скорость выгрузки информации с устройства в интернет-сеть. Индекс удержания или период задержки, который отображает скорость прохождения сигнала между двумя устройствами.

Зная, в каком из параметров происходит торможение, можно исправить неполадку. Норма периода ожидания 100 миллисекунд. Чем выше показатель, тем медленнее работает Интернета, что влияет на запуск игры. Очень часто скорость интернета тормозит из-за VPN, который маскирует ваше местоположение. Иногда, для устранения ошибки в Fortnite достаточно его выключить. Кроме того, иногда помогает перезагрузить компьютер, но не просто кликнуть на «Перезагрузку», а выключить и включить устройство. Не используйте холодную перезагрузку, она не поможет. Пока перезагружается ваш ноутбук, вы можете перезагрузить роутер, для этого вытащите вилку из розетки на пару минут и вставьте обратно. После перезагрузки оборудования, проблема может исчезнуть, но спустя некоторое время ошибка в Fortnite может снова прервать вашу игру.

Конечно, есть и другие внешние факторы, которые влияют на скорость Интернет-соединения: количество подключённых пользователей к сети, мощность роутера и его технические показатели, работоспособность самого сервера игры.

Если же вы прибегли ко всем способам и это не помогло, то проблема может быть в самой игре. Здесь можно узнать состояние Fortnite. Если сервер "лежит", то ничего не поможет, остаётся только ждать его починки.

Если же все вышеперечисленные методы не помогли устранить ошибку в Fortnite, вы можете написать в техническую поддержку. Возможно, на момент вашего входа в игру проходили технические работы на портале или игра у вас еще не обновилась. В первом случае администрация укажет вероятные проблемы и напишет время завершения работ. Во втором - вам просто нужно обновить игру с помощью браузера или менеджера загрузки. Иногда бывает, что игра обновилась "криво", из-за чего возникают различные ошибки, как, например, недавно было с GTA. После всех действий обязательно перезапустите игру и вперед в бой!