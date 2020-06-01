Сервера Valorant запустятся 2 июня

Сегодня, 18:15

Riot Games откроет доступ для игры в России в 8:00 по МСК.

Valorant — свежий бесплатный шутер от создателей MOBA-игры League of Legends. Смешанная тактика и персонажи с уникальными умениями — главная фишка игры. Несмотря на то, что геймеры уже окрестили новинку смесью Counter-Strike: Global Offensive и Overwatch, публика бета теста составила почти 3 млн игроков. И уже 2 июня остальные желающие смогут опробовать механики игры самостоятельно.

В России и Европе публичные сервера Valorant запустятся в 8:00 МСК, для стран Азии доступ откроют чуть раньше — в 2 часа ночи. Что касается американских геймеров, то они смогут присоединиться к веселью аж в 15:00 по МСК.

Известно, что в игре будут сезоны — первый получил название «Зажигание», а к стартовому списку агентов (игровых персонажей) добавится Рейна, особенности которой Riot Games пока не раскрывали. Также в Valorant ожидается новая карта, игровой режим и внутриигровые покупки — косметическое оформление героев и оружия.