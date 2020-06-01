Абонентам «Мегафон» представили новый тариф от Wylsacom

Сегодня, 17:03

Техноблогер помог оператору связи добиться крутого сочетания предложений.

«Мегафон» совместно с Валентином Петуховым разработали безлимитный тариф «Интернет. Wylsacom Edition». Партнёрство направлено на предоставление лучших компонентов, связанных с сетью. Так, абонентам предложат 25 гигабайт трафика в Интернет и безлимитное использование YouTube, мессенджеров и соцсетей.

Из приятных бонусов стоит отметить защиту от подключения надоедливых платных подписок. Что касается разговоров — в зависимости от региона тариф предложит от 300 до 500 минут в месяц. Стоимость «Интернет. Wylsacom Edition» обойдётся в 450 рублей, а для жителей Москвы — 550 рублей в месяц.

Для продвижения тарифа Wylsacom предложил будущим абонентам приятные бонусы: ежемесячные розыгрыши, участие в выборе тем для роликов на YouYube-канале и даже личную встречу с блогером. Хотя последнее скорее для избранных.

Сами партнёры в лице «Мегафон» и Вилсы считают такое сотрудничество исключительным экспериментом, не имеющим аналогов в России и мире. И это может сработать: аудитория канала Wylsacom более 9 млн подписчиков.