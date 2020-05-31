«Цена PlayStation 5 будет отражать ее возможности» - гендиректор Sony

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Топ-менеджер не стал утверждать, что ценник будет низким.

Наконец начали всплывать подробности относительно грядущей PlayStation 5. На этот раз о цене решил высказаться президент и гендиректор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Функционер утверждает, что консоль сможет принести в индустрию нечто совершенно новое. Наслаждаться этим можно будет только на этой платформе и ни на какой другой.

«Цена PlayStation 5 будет отражать ее возможности», - утверждает Райан. Загвоздка лишь в том, что топ-менеджер не стал говорить, что она обязательно будет низкой. Тем не менее, он отмечает, что соотношение цены и качества будет лучшим на рынке.

Стоит напомнить, что 4 июня Sony анонсировало мероприятие, которое планирует целиком посвятить PlayStation 5. Эксперты по всему миру в один голос трубят о том, что именно в рамках данного ивента наконец покажут саму приставку, расскажут, чем она лучше конкурентов и, главное, объявят цену. Уже известно, что первые игры для консоли также покажут в ходе данной презентации.