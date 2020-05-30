На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2

Сегодня, 16:17

Намекнул на это твит одного из разработчиков Guerrilla Games.

После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр. Внимание геймеров подогрел и разработчик Guerilla Games, Блейк Ребуше (Blake Rebouche), ретвитнувший запись Sony с комментарием «Присоединяйтесь к нам».

Мимо фанатов это не прошло, хотя и пост был поспешно удалён с Twitter. Это натолкнуло публику на мысль о том, что Guerrilla Games примут участие в презентации и могут показать Horizon Zero Dawn 2. Слухи о сиквеле удачного эксклюзива давно гуляют по Сети.

Однако утекший недавно список из 38 игровых новинок для PS5 продолжения роботизированного постапокалипсиса не содержит. Возможно студия выступит с другим проектом или же намерено скрывает планы. Хотя и к достоверности «списка» у игрового сообщества остались вопросы. На них сможет ответить лишь презентация Sony, трансляция которой запланирована на 4 июня в 23:00 по московскому времени.