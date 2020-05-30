Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

30-05-2020, 11:00

Valve запустила в Steam очередную акцию «Бесплатные выходные», которая продлится до 1 июня. В этот раз игроки могут опробовать Darkest Dungeon - RPG от Red Hook Studios.

Акция приурочена к выходу четвертого дополения для проекта под названием The Butcher’s Circus. DLC добавило в игру PVP-режим и множество контента. Помимо возможности опробовать Durkest Dungeon бесплатно, у пользователей Steam появилась возможность приобрести ее со скидкой. Сейчас цена RPG составляет 112 рублей, что на 75% дешевле изначальной стоимости.

Durkest Dungeon - ролевая игра, в которой исследователи подземелий сражаются с лавкрафтовскими монстрами в готическом антураже. При этом геймерам нужно следить не только за показателем здоровья персонажей, но и за уровнем их психического здоровья.