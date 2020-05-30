МТС продает новейший смартфон Xiaomi со скидкой

Сегодня, 09:09

В интернет-магазине МТС стартовала акция, по которой Redmi Note 9S, новейший смартфон Xiaomi, доступный для покупки, продается со скидкой в 2 000 рублей.

На странице магазина, посвященной данному гаджету, появился промокод, написанный оранжевым цветом. После его использования цена Xiaomi Redmi Note 9s падает с 17 990 рублей до 15 990. Как долго продлится акция, неизвестно.

Смартфон является представителем бюджетной линейки компании, а также самым новым ее продуктом, доступным для приобретения в РФ. Он может похвастаться характеристиками, не свойственными для дешевых аппаратов. Например, Xiaomi оснастила Redmi Note 9S мощным аккумулятором на 5 020 мАч. Чтобы пользователи не были вечно прикованы к розетке, дополняет батарею система быстрой зарядки на 18 Вт. Базируется модель на воьсмиядерном Snapdragon 720G от Qualcomm, а в качестве камеры используется модуль из четырех объективов с общим разрешением 48 МП.