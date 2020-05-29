Смартфон Meizu с тыльным экраном показался на фото

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Не похоже, что «утекший» прототип готовится к выпуску.

На китайском рынке смартфонов Meizu была крайне успешна и обходила локальных конкурентов. Компания трудилась над новаторскими идеями, и, похоже, одна из них заключалась в создании устройства с круглым тыльным экраном. Однако безымянный аппарат, который показался на фото, не похож на конкурентов с E Ink дисплеями.

Подобное наблюдалось в моделях Meizu Pro7 и Pro7 Plus, и некоторые пользователи в Сети считают, что «утекший» прототип — забракованный вариант итоговых моделей Pro7. В пользу этого утечка говорит то, что не названный гаджет работает на базе чипсета Samsung Exynos 8890.

Последний появился в первых смартфонах в 2016 году, тогда как обозначенные устройства от Meizu — в 2017. Да и одинокая основная камера в верхнем левом углу намекает на «возраст» не выпущенного телефона. Дизайн же похож на устройства компании тех лет.

Неназванный прототип Meizu на фото

Что значит данная утечка, можно только догадываться. Возможно инсайдеры пытаются подогреть интерес к компании, давно утратившей былые позиции. Или намекают, что подобные нововведения ожидают пользователей в грядущих новинках Meizu. А может это и вовсе обычное фото неудачного прототипа — остаётся только следить за компанией.