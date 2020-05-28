Assassin's Creed: Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части - Ubisoft

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Представитель компании Ubisoft Дарби Макдевитт объяснил журналистам Official PlayStation Magazine некоторые особенности продолжения флагманской франшизы. По его словам, Assassin's Creed: Valhalla раскроет связь между новыми Origins и Odyssey, а также старыми частями.

В первую очередь специалист поведал о том, почему новый протагонист Эйвор носит скрытый клинок у всех на виду. Игроделы пришли к выводу, что викинги были честными воинами, поэтому даже во время войны не пользовались уловками и хитростями. Серия всегда использует исторические факты и это один из них.

В Assassin's Creed: Valhalla появится новый, более простой, но удобный интерфейс. Он сделает исследование мира интереснее и интуитивнее, а радость от находок - сильнее. Помимо прочего, очередная часть объединит в себе лор всей вселенной, поэтому игроки смогут понять, как именно связаны старые и новые эпизоды.

После высадки на берега Альбиона у викингов будет несколько путей для его завоевания: набеги на поселения и создание альянсов с местными жителями. Даже побочные задания окажутся необычными и интересными, некоторые из них будут выглядеть, как длинная цепочка квестов, а не банальное «пойди-принеси». Кроме того, многие из них будут открывать игрокам больше информации об окружающем их мире и живущих в нем персонажах. Часть NPC, поручения которых выполнил главный герой, присоединятся к поселениям викингов.

Протагонист игры, король Альфред Великий, будет иметь собственную детально проработанную историю. Его можно будет назвать врагом основных действующих персонажей, но не злодеем. А вот мистики в очередной части станет меньше, чем в предыдущих продуктах Ubisoft. Теперь речь будет идти о вере людей, а не конкретных происходящих вещах.