В Китае заработал первый онлайн-магазин в 3D

Сегодня, 17:39

28 мая в Китае заработал первый онлайн-магазин, представляющий товары в 3D. Его разработал Tmall, а одним из первых партнеров стала IKEA.

Всего в сервисе 3D-шопинга уже насчитывается более 100 ритейлеров. В большинстве это мебельные магазины, пострадавшие от эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Новый формат позволяет клиентам буквально «гулять» по торговому центру, находясь при этом дома.

Эксперты уже предрекают успех новинке, утверждая, что она имеет несравненный потенциал на рынке розничной коммерции. Вдобавок, 3D-шопинг может стать первым шагом на пути предприятий к цифровой сфере.

Приложения будут ориентированы на смартфоны и 5G-сети, однако воспользоваться ими можно будет и с компьютера. Таким образом предприниматели не допустят крах своего бизнеса, а люди меньше будут нарушать самоизоляцию и сохранят свое здоровье.