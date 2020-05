Ближний Восток не сможет поиграть The Last of Us Part II

Вчера, 19:48

Наличие откровенных сцен и насилие отпугнули целый рынок.

В следующем месяце выходит один из главных эксклюзивов PlayStation 4 – The Last of Us Part II. Ближний Восток, однако, оценить проект не сможет. Причиной стала блокировка его на государственном уровне. Подтвердили данную информацию представители Playstation, когда обеспокоенный геймер обратился за консультацией.

Пользователь Reddit под ником Ghostechful из ОАЭ первым увидел, что в ближневосточном регионе отсутствует возможность предзаказа игры и тут же обратился в техподдержку Playstation. Ответили ему следующее:

«Если игра отсутствует в каком-либо сегменте PlayStation Store, то это означает проект запретил компетентным органом страны. В такой ситуации мы ничего сделать не можем»

Арабские Эмираты входят в список стран MENA, объединяющий более 20 государств Ближнего Востока и Северной Африки. Израиль, тем не менее, игру может получить без проблем. В связи с этим логично предположить, что блокировка игры коснулась не всех стран из списка.

Как известно, игре поставлен высший возрастной рейтинг за обилие насилия, откровенных сцен, наготы и бранной речи. Видимо это и послужило причиной блокировки.