Google Stadia рискует превратиться в Nintendo из-за цензуры

Вчера, 22:29

Первым «звоночком» стала шумиха вокруг Serious Sam 4.

Библиотека стримингового сервиса Google Stadia пока не слишком обширна, что объясняется молодым «возрастом». Компания старается наращивать аудиторию благодаря громким проектам именитых разработчиков и издателей. Но не забывает поисковый гигант и о заботе над собственными пользователями.

Толерантность Google относительно контента понятна. Но из-за цензуры Stadia рискует превратиться в Nintendo. Японская компания известна среди геймеров в первую очередь жёсткой цензурой и «детскими» играми. Как раз из-за дотошного контроля качества «Стэдиа» и попала под подозрения игроков.

Дело в ожидаемом фанатами продолжении Serious Sam 4. Брутальный шутер стартует в августе исключительно в Steam и Stadia, а позже и на консолях, но вокруг него уже успел разгореться конфликт. Геймеры, следящие за информацией по игре, заметили изменения в дизайне моделей некоторых противников: цензуре подвергся обнажённый торс гарпий — мифических полуженщин-полуптиц.

Игры Serious Sam славятся обилием врагов

Случай пустяковый, но некоторые игроки связали это с запуском на Stadia, так как серия игр «Серьёзного Сема» имеет рейтинг 18+ и не подвергалась ещё подобным изменениям. Так же произошедшее натолкнуло геймеров на мысль, что случай не останется единичным. Если Google и дальше будет вносить правки в ААА-проекты, это может негативно отразиться на качестве.

Вследствие далеко не все издатели захотят продолжать сотрудничество с сервисом и уйдут с платформы. Такой поворот событий стоит расценивать, как худший, ведь тогда библиотека игр Stadia резко сократится, а стоимость оставшихся взлетит, чтобы поддерживать сервис «на плаву».

Похожая ситуация долгие годы наблюдалась у Nintendo. И даже сегодня их эксклюзивы продаются недёшево в сравнении с графической и геймплейной частью. Вряд ли Super Mario уместно сравнивать с «Ведьмак 3». Но и у итальянского водопроводчика есть фанаты, и много.