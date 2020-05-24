Новые санкции США заставляют Huawei действовать в обход

Вчера, 09:05

Торговая война американских властей с китайской компанией накаляется. Очередные ограничения для сотрудничества с Huawei заставили последних сменить тактику. Вместо поиска лазеек, позволяющих получать американские компоненты через подрядчиков, в Huawei начали вести переговоры с другими производителями процессоров: MediaTek, Unisoc и Samsung.

Однако перспективы, по информации портала CNews, сомнительные. Во-первых, чипы для MediaTek и Unisoc производит всё та же TSMC, которая под натиском США отказалась от сотрудничества с Huawei. Последние партии «контрактных» процессоров компания должна передать Huawei до сентября 2020 года. Иначе последуют новые санкции.

Но крупнейший производитель полупроводниковых микросхем может и избежать их, так как на фоне разрыва партнёрства пообещал ещё и открытие завода на территории Штатов. Во-вторых, с Samsung договориться тоже будет непросто, ведь у них собственная фабрика там уже есть. Едва ли южнокорейский гигант рискнёт потерять позиции на американском рынке.

Однако пока никаких фактов о переговорах неизвестно, потому предположения аналитиков не подтверждены. Ясно одно — Huawei поджимают со всех сторон, заставляя действовать в обход. А в условиях кризиса это может быть ещё труднее. Но у компании остаётся рынок Поднебесной, как и выход на российский, учитывая поддержку таких партнёров, как РосИнтеграция и Treolan.