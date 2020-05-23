Инженеры установили новый рекорд скорости интернета - 44,2 Тбит/с

Вчера, 13:12

Сотрудники университетов RMIT, Монаш и Суинберн (Австралия) достигли нового мирового рекорда по скорости интернета. Во время эксперимента показатель передачи данных оказался на отметке 44,2 Тбит/с.

Результатов удалось добиться благодаря внедрению одного инструмента - микросоты (micro-comb). Последняя помещается внутри темных волокон и работает, как радуга, разделяя один чип на сотни инфракрасных лазеров. Каждый из них используется, как отдельный канал связи.

В рамках работы эксперты протянули 76,6 километров усовершенствованного кабеля между университетом в Мельбурне и его кампусом в Клейтоне. При этом имитировалась пиковая нагрузка на сеть, однако устройство даже с учетом этого выдало 44,2 Тбит/с.

Инженеры отметили, что они не только установили новый рекорд скорости интернета, но и могут в обозримом будущем внедрить технологию в повседневную жизнь людей. Технология способна выдержать нагрузку в 1,8 миллиона домов в Мельбурне и миллиарда по всей Земле.