Как отключить самую надоедающую функцию iOS, рассказал эксперт

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Не стоит игнорировать эту функцию, ведь она не только надоедает, а еще и садит аккумулятор.

Эксперт рассказал, как избавиться от самой надоедливой функции в iOS. Речь идет о всплывающих окнах, предлагающих оценить приложение. Функция является очень надоедающей для тех, кто использует хотя бы пять приложений на своем смартфоне. Функция не только раздражает, но еще и вносит в свой вклад в изнашивание батареи устройства на iOS.

Отключить ее навсегда достаточно просто. Для этого необходимо перейти в раздел Настройки, найти там iTunes и App Store, перейти. После необходимо пролистать список предлагаемых настроек, найти среди них «Оценки и отзывы» и разместить бегунок в выключенном положении. Теперь владелец iOS навсегда освободился от надоедливой функции.

Эксперт также рассказал, какие функции на смартфоне и планшете стоит отключить, чтобы сэкономить заряд батареи. Для начала нужно выключить функцию голосового помощника Siri. Большая часть владельцев устройств ее не использует полноценно, а она в свою очередь расходует аккумулятор и иногда даже включается без надобности. Отключить Siri можно в настройках в разделе голосового помощника.