Apple для нищебродов. Xiaomi представила смартфон Mi MIX Alpha

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Экран покрывает гаджет на 95%.

Китайская компания Xiaomi ошарашила рынок технологий и представила всему миру уникальный смартфон Mi MIX Alpha. Безрамочные экраны, благодаря Xiaomi, ушла на второй план и теперь идеальный смартфон должно покрывать 95% дисплея. Это не шутка - действительно китайцы создали смартфон, который полностью покрыт работающим экраном. Единственное место, которое не транслирует изображение, это тонкая панель на задней стороне смартфона.

В декабре 2019 года Xiaomi начинает производство Mi MIX Alpha. Устройство имеет процессор Snapdragon 855+, поддерживающий 5G, 12 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 512 ГБ. Кроме того Mi MIX Alpha может похвастаться широкоугольным объективом на 20 мегапикселей и телеобъективом на 12 мегапикселей. Пока нет данных, будет ли Mi MIX Alpha продаваться в России. Компания Xiaomi не дала четкого понимания, заинтересованы ли они в российских потребителях.

Российские блогеры активно обсуждают новинку и уже успели прозвать Mi MIX Alpha - Apple для нищебродов.