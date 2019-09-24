Хакеры с помощью 5G устроят «конец света» в России – эксперт

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Заражение вредоносными программами произойдёт с помощью «умных» устройств.

5G-сети с их огромной скоростью распространят вирусы мгновенно.

С помощью высокоскоростных 5G-сетей любое зараженное устройство сможет за несколько минут распространить вирус на все устройства, подключённые к этой сети. К примеру, «умные» города, которые основываются на сетях 5 поколения, будут уязвимы перед такими атаками. А там злоумышленник сможет устроить локальный «конец света» для любого района и его жители будут беззащитны. Эксперт считает, что эту проблему нужно решить одной из первых, перед повсеместным внедрением новых сетей.

В качестве заражённого устройства может выступить зарядный кабель. Рабочий девайс представил хакер под псевдонимом MG. Он «улучшил» кабель с разъёмом Lightning, используемый компанией Apple и представил гаджет на конференции кибер-безопасности Black Hat. Подключив iPad к компьютеру с помощью провода, MG узнал IP-адреса и получил полный доступ к ноутбуку. После успешной атаки взломщик рассказал, что может бесследно удалить все следы проникновения. Этот кабель оценили в 200 долларов (около 12 700 рублей).