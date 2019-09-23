Новые рекламные баннеры YouTube на Smart TV раскрываются на весь экран

Сегодня, 07:08

Рекламодатели счастливы, зрителям придётся потерпеть.

Для владельцев Smart TV наступают не лучшие деньки, хотя рекламодатели обрадуются – Google анонсировали огромные Masthead-баннеры для ТВ. Для пользователей они знакомы – это те самые огромные баннеры, занимающие большую часть пространства.

На самом деле, это не так уж и внезапно. Для компьютеров и даже смартфонов придумали и разработали AdBlock, Smart TV пока обходятся без этого. Но и так, Google честно себя позиционируют в этом вопросе – они зарабатывают деньги на рекламе. Здесь им можно доверять на все сто. А YouTube давно считается одной из лучших платформ для распространения рекламы по времени просмотра и количеству показов. А ещё добавить сюда пользователей умных телевизоров – охват возрастёт.

Цифры внушительные. В компании отметили, что Masthead уже показали прирост в 10% по сравнению с обычными баннерами, а на фоне 250 миллионов часов просмотров на YouTube количество показов станет огромным. Разработали и «выпустили в свет» новый вид баннеров 18 сентября и нагрузка на них только растёт – поэтому реклама даже в телевизорах может стать назойливой, бесполезной и раздражающей. И даже раскрываться во весь экран будет. Разве что бесшумно, хоть что-то порадует.

Вот и новый тип рекламы на телевизорах подоспел, который только активизирует рынок приложений для Smart TV и даст рост различным блокировщикам рекламы, а то и найдутся умельцы, которые особые браузеры разработают, чтобы «безопасно» шастать по Интернету. Либо, конечно, придётся раскошеливаться на разнообразные премиумные подписки, отрезающие всю рекламу. По отдельности стоят они недорого, но в совокупности в месяц может набежать солидная сумма.