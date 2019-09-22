Всего 320 рублей: Xiaomi выпускает ультрадешёвую умную зубную щётку

Вчера, 20:06

Щётка напомнит о необходимости изменения положения и автоматически выключился по завершению чистки зубов.

Xiaomi продолжают создавать устройства с участием покупателей. Предыдущая версия звуковой зубной щётки MiJia Т500 с помощью краудфандинга смогла «выйти в свет» и стоила 28 долларов (около 1800 рублей). Новая зубная щётка сохранит основные «плюшки» и станет ультрадешёвой – 5 долларов (320 рублей). А для тех, кто хочет вложиться в разработку доступна акция – 3 умных щётки за 13 долларов (830 рублей).

Полное название девайса – MiJia T100 Sonic Electric Toothbrush. Дизайн простой и повторяет предшественника, весит всего 46 грамм. Сверху расположена небольшая чистящая головка с мягкими ворсинками, которые легко проникают между зубов. Внешняя поверхность ворсинок разработана для большего удобства очистки ротовой полости и защиты зубной щётки. Саму умную щётку оснастили водозащитой уровня IPX7, поэтому её и под воду бросать можно, но неглубоко и ненадолго.

К прочим цифрам. Скорость вибрации щетинок – 16 500 раз в минуту, но пользователи предупреждают, что это неудобно и непривычно поначалу. На выбор предлагают 2 варианта работы: «щадящий» и «стандартный». Каждые 30 секунд щётка будет останавливаться, напоминая, что нужно поменять позицию, а через 2 минуты выключится полностью. Заряд тоже весьма порадует пользователя: за 4 часа щётка полностью зарядится и хватит её на 30 дней ежедневной чистки зубов.

Скоро Xiaomi найдёт строительную компанию и у них можно будет «за один присест» сконструировать дом, построить его и управлять со смартфона. Огромное количество гаджетов неплохого качества, низкой цены постоянно подкупают. Остаётся надеяться, что за следующие 5 лет компания не «зажрётся» и продолжит выпускать новые устройства всего по 320 рублей и должного качества.