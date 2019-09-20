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Отечественный YouTube сравнивает iPhone 11 Pro с устаревшими конкурентами и старается нахваливать его.

Блогеры не стали дожидаться выхода Mate 30 Pro и Pixel 4 и сравнили iPhone 11 Pro с их предшественниками. В сентябре 2019 года в техно-мире произошло сразу несколько громких анонсов, среди которых выделилась презентация Apple. Компания из Купертино представила ряд гаджетов, среди которых была линейка iPhone 11. Пользователи Сети заметили, что сразу после презентации iPhone 11 у некоторых российских блогеров появились обзоры, где смартфоны сравнили с устаревшими гаджетами конкурентов, за что «ютуберов» и заподозрили в проплаченной рекламе.

Практически идентичные сравнения Wylsacom и Rozetked

Главная особенность iPhone 11 Pro — это его камеры и внедрение ночного режима съёмки. Именно эта функция подверглась сравнению блогером с YouTube канала Rozetked. На своём сайте автор опубликовал тест, в котором сравнил ночную съёмку на iPhone 11 Pro, Google Pixel 3 XL, Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+. Все конкуренты iPhone не новички и уже давно присутствуют на рынке. Комментаторы считают, что этот обзор нечестный, так как в скором времени Google выпускает Pixel 4, а 19 сентября Huawei презентовал фото-флагман Mate 30 Pro.

Люди считают, что Apple подкупила российских блогеров ради продаж iPhone 11 Pro. Предвзятые обзоры появились в канун начала продаж iPhone в России и они могли повлиять на мнение людей. Пользователи Сети заметили, что аналогичный тест был проведен блогером с сайта Wylsacom, славящейся своей любовью к технике Apple. На сайте Валентина появился аналогичный тест, с одним изменением — вместо Galaxy S10 участвовал более новый Note 10. Автор не указал на победителя теста, но фото-возможностям iPhone 11 Pro было уделено гораздо больше времени.

Комментаторы считают, что Apple договорилась о тестах и попросила блогеров не ждать выхода фото-флагманов конкурентов и сравнить iPhone 11 Pro с их устаревшими смартфонами. Рекламные обзоры авторов мнений повлияют на продажи iPhone, ведь суммарная аудитория обеих блогеров равна 8,8 млн пользователей.