5G в России «убьёт» работу всех смартфонов – эксперт

Вчера, 22:58

Владельцы iPhone, Huawei, Samsung и Xiaomi находятся в зоне риска.

Смартфоны и роутеры создают угрозу существованию интернета и мобильной связи. Всё из-за частоты в 5 ГГц для 5G, которая выведет гаджеты из строя.

Хотя споры продолжаются, на текущий момент для 5G в России выделили 4,8-4,99 ГГц пилотным сетям и 4,4-5 ГГц основным. Ещё ведётся тестирование миллиметрового диапазона 25,5-29,5 ГГц. Популярные роутеры и прошлогодние смартфоны раздают Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Как известно, если на частотном канале скопится большое количество устройств одновременно – они все могут «вылететь» или просто перестать работать с интернетом.

С учётом того, что смартфоны – это одни из основных потребителей интернет-соединения, 5G сеть, которая «убьёт» телефоны, станет попросту бесполезной. Нет интернета – никому сети 5 поколения не нужны в огромных количествах.

Поэтому, помимо разработки собственного оборудования для высокоскоростного соединения, российским изобретателям придётся решить проблему перегруженности частоты, считает эксперт. В этом же случае придётся тратить деньги на совершенно новое оборудование либо покупать китайское, но с ним не всё ладно. Huawei, подписавшие контракт о сотрудничестве, потребовали закупать оснащение для 5G в объёма China Mobile. А эта компания – одна из госкомпаний по предоставлению телекоммуникационных услуг в Китае, соответственно, объёмы закупок у неё гигантские, России столько вряд ли понадобится в ближайшие 5-10 лет.