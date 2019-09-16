Xiaomi Mi 9 Lite станет самым популярным смартфоном в России – эксперт

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Камеры лучше, аккумулятор мощнее, есть модуль NFC – конкуренты не пройдут.

Mi 9 Lite за 23 400 рублей получил лучшую камеру, которая «порвёт» всех конкурентов.

Xiaomi продолжает работать над своей флагманской линейкой Mi. 16 сентября в Испании презентуют Mi 9 Lite – «облегчённый» флагман для бюджетного сегмента. Ранее смартфон называли Mi A3 Pro, но компания решила изменить название. Как и Mi A3, Mi 9 Lite является копией китайского смартфона CC9 (Mi A3 – глобальная версия «младшего» СС9е) для мирового рынка, но с отличием: широкоугольный объектив у глобальной версии на 13 Мп, а у «китайца» всего 8 Мп.

В остальных численных характеристиках всё одинаково. Дисплей с диагональю в 6,39 дюймов на матрице AMOLED и разрешением 2440 х 1080 пикселей (Full HD+). Селфи-камера на 34 Мп сделана традиционно – каплевидный вырез в центре. Тройная задняя камера: основной объектив на 48 Мп, широкоугольный на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп. «Рулить» будет Snapdragon 710, а «кормить» – аккумулятор на 4030 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Среди особых «плюшек» обещают модуль NFC для бесконтактных платежей.

Эксперт считает, что в России Mi 9 Lite станет самым популярным смартфоном из-за соотношения цена-качество. В его ценовом диапазоне почти все конкуренты – «старички». Это Samsung Galaxy A50, iPhone 6, Sony Xperia 10. Из новинок есть только Huawei P30 Lite и Mi 9 SE. Поэтому среди аналогов «лёгкий» флагман будет выделяться своими фото и видеовозможностями, что и приведёт смартфон на Олимп популярности. Кстати, есть забавный факт: кроме процессора Mi 9 Lite весьма похож на iPhone 11, только стоит намного дешевле. Хотя и выглядит намного более стандартно, по отношению к «трёхглазику».