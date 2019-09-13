Huawei купил — «кирпич» получил. Почему не стоит покупать смартфоны из «чёрного списка»

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Не сегодня-завтра флагманские новинки от Huawei могут перестать работать.

Несколько месяцев назад США заподозрили Huawei в слежке за пользователями и объявили производителю торговую войну (добавили в чёрный список), в связи с чем разработчики оказалась в очень шатком положении. Китайская компания всегда могла похвастаться относительно неплохой продукцией с качественным «железом», но вот программная составляющая — это «Ахиллесова пята» Huawei. Трамп это прекрасно понимал, поэтому лишил китайского производителя возможности установки на свои смартфоны операционной системы Android. Фактически это могло положить конец существованию смартфонов Huawei, кроме того, это сильный удар по телевизионной продукции, ведь компания лишится «Смарт ТВ», которые работают на Android.

Китайцы нашли выход и решили выпустить собственную операционную систему, о чём и заявили, громко и на весь мир. Более того, они уверили своих фанатов, что смогут сделать «операционку» лучше, быстрее и надёжнее, чем Android. Как оказалось, это был всего лишь хитрый ход, ведь пока все думали, что Huawei усердно работают над своей мобильной ОС, всё чем они занимались – искали обходные пути установки Android на свои флагманы. Конечно же это дало свои плоды, новинки Mate 20 Pro и P30 вышли как положено, но долго ли они проработают?

Не исключено, что в любой момент на новинки Huawei «прилетит» обновление от Android, после чего смартфон превратится в кирпич и ничего с этим сделать не получится. Ведь по официальному заявлению, Huawei может использовать лишь общедоступную версию Android (самую вирусную), а вот доступа к любым сервисам Google (Gmail, Google Play и т.д.) у компании нет. Не сложно сделать вывод, что при текущих обстоятельствах какими бы привлекательными флагманы от Huawei не были, покупать их пока не стоит.